В окупованому Бердянську підірвали автомобіль зі співробітниками ФСБ: є загиблі та поранений – МВА

Вранці 23 січня пролунав вибух біля будівлі, де, за повідомленнями місцевих жителів, розміщується офіс ФСБ у мікрорайоні Колонія в окупованому місті Бердянськ Запорізької області. Про це повідомили у пресслужбі Бердянської міської військової адміністрації.



Містяни повідомляли про велику кількість окупаційної поліції та «швидких».



За попередньою інформацією, підірвали автомобіль загарбників, внаслідок чого загинули два співробітники ФСБ, ще один – зараз перебуває у лікарні у тяжкому стані. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку, внаслідок чого знищений автомобіль окупантів.