Армія РФ захопила Велику Новосілку на Донеччині — DeepState

Російські військові окупували Велику Новосілку на Донеччині. Карта DeepState

Російські окупаційні війська захопили селище Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.

«Ворог окупував Велику Новосілку», — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни до карти боїв. Велика Новосілка зараз перебуває у червоній зоні — це означає, що контроль над населеним пунктом перейшов до російських окупантів.

Крім того, за даними експертів DeepState, агресор просунувся біля Піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки.

У останньому зведенні Генерального штабу ЗСУ інформації про окупацію ЗС РФ Великої Новосілки не було. Також у зведенні жодного разу не згадувався цей населений пункт.