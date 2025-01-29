Детям в оккупации будут преподавать основы российской «нравственности и культуры»

В школы на территории России и в оккупированных городах Украины вернут еще один предмет «о культуре и нравственности». Как заявил патриарх Русской православной церкви Кирилл, предмет под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будут изучать ученики 5-7 классов с 1 сентября 2026 года.



Школьный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» был введён в 2023 году. По заявлению Минпросвещения, его цель — познакомить учащихся с «российскими традиционными духовно-нравственными ценностями», а также с правилами и нормами поведения в обществе.



В 2024 году министерство представило проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2025 года данный курс исключат из школьной программы, интегрировав его в уроки истории. Однако Русская православная церковь выразила несогласие с таким решением: патриарх Кирилл лично обратился по этому поводу к Владимиру Путину.



Учебник по этому предмету в простой форме объясняют суть разных вероисповеданий и культур — с акцентом на российскую.



Также учебник содержит раздел о патриотизме.

Он рассказывает, что все граждане РФ обязаны служить родине и случае необходимости отдать за нее жизнь, ведь она — «как мать любимая».

Ранее мы писали, что в школах временно оккупированных городов профильные предметы преподают люди без высшего образования. Речь идет о Донецке, Луганске и Бердянске.