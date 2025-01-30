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СБУ і Нацполіція зірвали теракти РФ в Одеській області: готувався вибух біля райвідділу поліції

30 січня 2025, 11:18

СБУ і Нацполіція зірвали теракти РФ в Одеській області: готувався вибух біля райвідділу поліції

Підозрюваний у підготовці теракту. Фото: СБУ Підозрюваний у підготовці теракту. Фото: СБУ

Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентурну групу російських спецслужб, яка отримала завдання на серію терактів в Одеській області. Про це інформує пресцентр СБУ.

«Зловмисників затримали, коли вони готували вибух біля одного з регіональних райвідділів поліції. За матеріалами справи, терористи збиралися підпалити кілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські з'являться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою (СВП)», - йдеться у звіті спецслужби.

Як встановило розслідування, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися в хостелі поблизу об'єкта, придбали 4 каністри бензину для підпалу, а в заздалегідь підготовленому схроні тримали замасковану під вогнегасник вибухівку.

Матеріали для підготовки вибухів в Одеській області. Фото: СБУ

Правоохоронці затримали зловмисників на етапі підготовки до теракту. На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину - убивства волонтера з Одеської області, яке сталося 20 січня цього року.

Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу - активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч.

Матеріали для підготовки вибухів в Одеській області. Фото: СБУ

У затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів. За даними слідства, зловмисниками виявилося троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій.

Один із підозрюваних у підготовці теракту. Фото: СБУ

Встановлено, що рецидивіст діяв окремо від решти групи та відповідав за виготовлення СВП та їх закладання у схованки. Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив загибель людини).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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