Нацгвардейцы установили флаг Украины в тылу российской армии на Донетчине: видео

Флаг Украины в тылу российских войск в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Ночью пилоты БПЛА 14-й бригады оперативного назначения «Червона Калина» НГУ с помощью дрона закрепили флаг Украины в тылу российских войск в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Флаг установили на вышке, которая находится под контролем россиян.



«Этим поступком нацгвардейцы дали понять оккупантам, что их присутствие здесь временное. И этот жест – больше, чем символ. Это доказательство того, что каждый метр нашей земли будет возвращен, а флаг Украины будет развеваться над каждым оккупированным городом», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что украинская армия продвинулась под городом Торецк на Донетчине.