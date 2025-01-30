Нацгвардійці встановили прапор України в тилу російської армії на Донеччині: відео

Прапор України в тилу російських військ у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Вночі пілоти БПЛА 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина» НГУ за допомогою дрона закріпили прапор України в тилу російських військ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Прапор встановили на вежі, яка знаходиться під контролем росіян.



«Цим вчинком нацгвардійці дали зрозуміти окупантам, що їхня присутність тут тимчасова. І цей жест – більше, ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Торецьк на Донеччині.