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Нацгвардійці встановили прапор України в тилу російської армії на Донеччині: відео

30 січня 2025, 11:58

Нацгвардійці встановили прапор України в тилу російської армії на Донеччині: відео

Прапор України в тилу російських військ у Донецькій області. Фото: кадр із відео Прапор України в тилу російських військ у Донецькій області. Фото: кадр із відео

Вночі пілоти БПЛА 14-ї бригади оперативного призначення «Червона Калина» НГУ за допомогою дрона закріпили прапор України в тилу російських військ у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

Прапор встановили на вежі, яка знаходиться під контролем росіян.

«Цим вчинком нацгвардійці дали зрозуміти окупантам, що їхня присутність тут тимчасова. І цей жест – більше, ніж символ. Це доказ того, що кожен метр нашої землі буде повернутий, а прапор України буде майоріти над кожним окупованим містом», – зазначили в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українська армія просунулася під містом Торецьк на Донеччині.

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