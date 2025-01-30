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Россияне ударили по новому роддому в Покровске Донецкой области

30 января 2025, 16:17

Россияне ударили по новому роддому в Покровске Донецкой области

В городе Покровск Донецкой области прогремел взрыв около 16:00 в четверг, 30 января. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Отмечается, что противник нанес удар по новому роддому. Здание получило серьезные повреждения.

О пострадавших к этому часу информации нет.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются захватить Покровск Донецкой области, в частности пытаются окружить город с юго-западной и западной стороны. Об этом сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. 

«Это (окружение — ред.) фактически единственный возможный вариант для россиян. Было бы нелогично, если они уже начали его реализацию, а потом перешли к попыткам войти в город напролом. Конечно, ничего нельзя исключать, это русские, но это было бы только хуже для них», — отметил он.

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