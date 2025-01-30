Росіяни вдарили по новому пологовому будинку в Покровську Донецької області

У місті Покровськ Донецької області пролунав вибух близько 16:00 у четвер, 30 січня. Про це повідомляють місцеві жителі у соціальних мережах.

Зазначається, що противник завдав удару по новому пологовому будинку. Будівля зазнала серйозних пошкоджень.

Про постраждалих на цю годину інформації немає.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагаються захопити Покровськ Донецької області, зокрема, намагаються оточити місто з південно-західної та західної сторони. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Це (оточення – ред.) фактично єдиний можливий варіант для росіян. Було б нелогічно, якщо вони вже розпочали його реалізацію, а потім перейшли до спроб увійти до міста безперервно. Звичайно, нічого не можна виключати, це росіяни, але це було б лише гірше для них», — зазначив він.