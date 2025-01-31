«Феникс» в Донецкой области уничтожил 4 танка и РЛС РФ

Одна из уничтоженных БМП россиян в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Подразделение РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» уничтожило значительное количество бронетехники и вооружения россиян в Донецкой области, включая танки и РЛС. Видео сбросов на технику оккупантов опубликовано Госпогранслужбой Украины.

Велика кількість знищеної бронетехніки та озброєння противника – робота підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» на Донеччині



Знищено 4 танки, самохідну артилерійську установку, 2 гармати, радіолокаційну станцію 1Л122 «гармонь», 2 «БМП-2», а також спалено 3 склади БК та ПММ pic.twitter.com/f6wRL5akXZ — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) January 31, 2025



Уничтожено 4 танка, самоходную артиллерийскую установку, 2 пушки, радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь», 2 «БМП-2», а также сожжено 3 склада БК и ГСМ.



Ранее стало известно, что двое российских военных утонули в Херсонской области, пытаясь переправиться через Днепр на правый берег Херсонщины на БТР.