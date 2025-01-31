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Двое российских военных утонули в Херсонской области – «АТЕШ»

31 января 2025, 08:15

Двое российских военных утонули в Херсонской области – «АТЕШ»

Агенты украинского сопротивления «АТЕШ» из 24-го мотострелкового полка 70-й дивизии 18-го армейского корпуса ВС РФ сообщили о гибели двух военных возле населенного пункта Хорлы в Херсонской области.

«Механик-водитель и командир машины утонули из-за технической неисправности БТР во время учений по преодолению водной преграды. Вероятно, они готовились к переправе через Днепр на правый берег Херсонщины», — говорится в сообщении.

Оба погибших были контрактниками из Новоархангельска. Они успели прослужить в подразделении чуть больше месяца, пытаясь заработать денег.

Инцидент пытались скрыть, но по нему уже проводится проверка. Однако сослуживцы сомневаются, что халатное командование понесет хоть какое-то наказание.

Ранее сообщалось, что российские военные ломают лодки, избегая штурма островов на Днепре.

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