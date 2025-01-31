Двое российских военных утонули в Херсонской области – «АТЕШ»

Агенты украинского сопротивления «АТЕШ» из 24-го мотострелкового полка 70-й дивизии 18-го армейского корпуса ВС РФ сообщили о гибели двух военных возле населенного пункта Хорлы в Херсонской области.



«Механик-водитель и командир машины утонули из-за технической неисправности БТР во время учений по преодолению водной преграды. Вероятно, они готовились к переправе через Днепр на правый берег Херсонщины», — говорится в сообщении.



Оба погибших были контрактниками из Новоархангельска. Они успели прослужить в подразделении чуть больше месяца, пытаясь заработать денег.



Инцидент пытались скрыть, но по нему уже проводится проверка. Однако сослуживцы сомневаются, что халатное командование понесет хоть какое-то наказание.

Ранее сообщалось, что российские военные ломают лодки, избегая штурма островов на Днепре.