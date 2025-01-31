«Фенікс» у Донецькій області знищив 4 танки та РЛС РФ

Підрозділ РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» знищив значну кількість бронетехніки та озброєння росіян на Донеччині, включно з танками та РЛС. Відео скидів на техніку окупантів опубліковано Держприкордонслужбою України.
Велика кількість знищеної бронетехніки та вооруження противника – робота підрозділу РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» на Донеччині— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) January 31, 2025
Уничтожено 4 танки, самохідну артилерійську установку, 2 пушки, радіолокаційну станцію 1Л122 «гармонь», 2 «БМП-2», а також спалено 3 склади БК та ГСМ pic.twitter.com/f6wRL5akXZ
Знищено 4 танки, самохідну артилерійську установку, 2 гармати, радіолокаційну станцію 1Л122 «Гармонь», 2 «БМП-2», а також спалено 3 склади БК та ПММ.
Раніше стало відомо, що двоє російських військових потонули на Херсонщині, намагаючись переправитися через Дніпро на правий берег Херсонщини на БТР.
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