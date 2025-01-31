ВСУ уничтожили командный пункт группировки войск «Курск» ВС РФ в российском Рыльске

ВСУ уничтожили КП группировки войск «Курск». Фото: Генштаб ВСУ

31 января подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли огневое поражение по командному пункту группировки войск «Курск» Вооруженных сил России в городе Рыльск Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В результате удара пункт управления уничтожен.



«Эта операция – часть системной работы по уничтожению командных пунктов врага, лишению его возможности эффективно координировать боевые действия и логистику. Силы обороны Украины продолжают наносить урон оккупационным войскам, разрушая систему управления и снижая наступательный потенциал», – отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами, топливом и провиантом российской армии вблизи города Часов Яр Донецкой области.