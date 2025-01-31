ВСУ уничтожили три склада с боеприпасами, топливом и провиантом российской армии вблизи Часов Яра

Беспилотник украинских войск. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская армия уничтожила три российских склада с боеприпасами, топливом и провиантом вблизи города Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, 25 января военные РФ возле коллектора, в котором они совершили поджог для того, чтобы скрыть свои потери, оставили сухпаи, провиант, БК и штурмовые каски.



«Но личный состав 56-й мотопехотной бригады ВСУ обнаружил весь провиант и его уничтожил. 28 января то же самое – вблизи Часов Яра был уничтожен такой же схрон с БК, топливом и едой. И 30 января, вчера, снова. Поэтому мы активно готовим оккупантов к предстоящему посту. Уничтожаем БК, топливо, генераторы, оставляем без света, чтобы не могли заряжать радиостанции. Таким образом, мы нарушаем связь. Топливо для генераторов – это тоже связь, это электроэнергия. Ну и оставляем их голодными», – рассказал Запорожец.

Напомним, что украинская авиация ударила по войскам РФ под Часов Яром, после этого россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат.