ЗСУ знищили командний пункт угруповання військ «Курськ» ЗС РФ у російському Рильську

ЗСУ знищили КП угруповання військ «Курськ». Фото: Генштаб ЗСУ

31 січня підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ «Курськ» Збройних сил Росії у місті Рильськ Курської області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Внаслідок удару пункт управління знищений.



«Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику. Сили оборони України продовжують завдавати шкоди окупаційним військам, руйнуючи систему управління та знижуючи наступальний потенціал», – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили три склади з боєприпасами, паливом та провіантом російської армії поблизу міста Часів Яр Донецької області.