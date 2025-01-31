Росія утримує щонайменше 18 журналістів із Криму — правозахисниця

Щонайменше 18 журналістів та блогерів з окупованого Криму перебувають у місцях несвободи під контролем російської окупаційної влади, заявила представниця Кримської правозахисної групи Ірина Сєдова.



«Зараз ми маємо інформацію про 18 кримських журналістів, блогерів, цивільних журналістів, яких позбавлено особистої свободи. Майже всі вони знаходяться на території Російської Федерації. Тільки один із них, Єсипенко Владислав, знаходиться на території окупованого Криму, решту вивезено до Росії і там вони перебувають у різних колоніях і СІЗО», — сказала Сєдова під час брифінгу 31 січня.



Вона зазначила, що російська влада цілеспрямовано відправляє ув'язнених журналістів у віддалені колонії, максимально обмежуючи їхню можливість підтримувати зв'язок, передавати відомості про себе та зустрічатися з рідними.

Починаючи з 2014 року щонайменше 112 журналістів побували у російському полоні. Про це восени 2024 року повідомила керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації Катерина Дячук.