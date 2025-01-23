Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Дело о гибели журналистки Волковой еще не рассматривали в суде, но подозреваемый — на поруках: детали

23 января 2025, 18:00

Дело о гибели журналистки Волковой еще не рассматривали в суде, но подозреваемый — на поруках: детали

Дело о гибели журналистки Волковой еще не рассматривали в суде, но подозреваемый — на поруках: детали

Досудебное расследование по ДТП, в результате которого в Славянске погибли два человека, среди них журналистка Анастасия Волкова, завершено. Авария произошла 30 мая в Донецкой области. Сторонам по этому делу предоставили доступ к материалам, после ознакомления дело передадут в суд.

Об этом сообщает «Суспільне Донбас» со ссылкой на ответ Государственного бюро расследований.

Расследование закрыли 13 января. Уже проведены допросы свидетелей происшествия, следственные эксперименты, получены выводы необходимых экспертиз и тому подобное.

Подозреваемый по делу — военнослужащий. Он, по версии следствия, управлял микроавтобусом, который столкнулся с легковым авто. Водитель легковушки скончался на месте ДТП. Смертельные травмы получила журналистка, которая была возле места аварии на тротуаре, сообщали в ГБР. Впоследствии Анастасия Волкова умерла в больнице.

Подозреваемый не находился под стражей, пока шло досудебное расследование, рассказала адвокат Вера Ястребова — она представительница потерпевшей стороны — близких Анастасии Волковой.

Как рассказала Ястребова, следователь ГБР подавал ходатайство с тем, чтобы подозреваемого взяли под стражу. Однако Бабушкинский районный суд города Днепр 13 января отклонил ходатайство и передал подозреваемого на поруки.

Ястребова подчеркивает, что военнослужащий не был в статусе подозреваемого и не находился под стражей. Она добавила, что поддерживает позицию ГБР в том, что подозреваемый должен находиться под стражей.

Дело будет рассматриваться в Славянском городском суде. Эта категория дел не предусматривает закрытого судебного разбирательства, однако в суд может быть подано соответствующее ходатайство.

Представительница погибшей Анастасии Волковой отметила, что в этом производстве есть еще одна потерпевшая сторона — второго погибшего в этом ДТП.

Напомним, что ДТП произошло 30 мая 2024 года. Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Удар был такой силы, что автомобиль «ВАЗ» отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте, а журналистка скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса находился военнослужащий.

В августе стало известно, что для сообщения о подозрении водителю микроавтобуса не хватает результатов экспертизы.

Однако в декабре сотрудники Государственного бюро расследований все-таки сообщили военнослужащему о подозрении в совершении смертельного ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ТЕГИ

Люди
Анастасия Волкова

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:39
ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ
16:36
В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА
14:12
Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
10:15
ВСУ держатся за последнюю шахту в Торецке — Мучной
09:54
На оккупированной Луганщине ввели новые российские тарифы: в ОВА рассказали, что известно
23:00
Главное за день: Росамия атаковала Константиновку. Трамп пригрозил Путину санкциями
16:56
Медиаэксперт рассказал, как блокировка YouTube повлияет на украинцев в оккупации
16:30
«ДНР» заявила об обстреле Горловки и раненых местных жителях
15:42
Военнослужащая из «ДНР» обвинила проводника российского поезда в изнасиловании
14:27
Полутонную авиабомбу уронил российский самолет возле оккупированной Макеевки
12:51
Жители захваченных городов Донетчины и Луганщины поздравили с Днем Соборности — «Жовта стрічка»
10:32
Партизаны устроили диверсию возле воинской части армии РФ в Донецке: уничтожен автомобиль оккупантов
09:51
В захваченном поселке на Луганщине без воды, газа и света остаются 100 человек
23:19
В Луганской области 80 тысяч человек остались без питьевой воды: оккупанты перенесли ремонт – ОВА
23:00
Главное за день: Оккупанты штурмуют Часов Яр. Фейк о бойцах под Великой Новоселкой
22:13
В Мариуполе ФСБ задержала местного жителя: оккупанты его называют «шпионом ГУР»
17:40
В результате обвала здания в Мариуполе погибли два человека, инцидент произошел на заводе «Азовмаш»
16:45
В захваченном Донецке произошло смертельное ДТП
15:10
«Новости Донбасса» — в мобильном браузере Ceno: Теперь нас можно читать в оккупации без VPN
23:00
Главное за день: Когда встретятся Трамп и Путин? Новый приговор «суда ДНР»
все новости
19:28
Трамп рассчитывает на встречу с Путиным и помощь Китая в достижении мира в Украине
19:15
Силы обороны разбили колонну боевых машин РФ под Часов Яром ►
18:48
Трамп обратится к Саудовской Аравии, ОПЕК и НАТО — чего он добивается
18:00
Дело о гибели журналистки Волковой еще не рассматривали в суде, но подозреваемый — на поруках: детали
17:00
Украинские пограничники разбили российские танки и артиллерию на Краматорском направлении: кадры
16:39
ВСУ оказались в ловушке возле Великой Новоселки и отрезаны от снабжения — NZZ
16:36
В оккупированном Бердянске подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ: есть погибшие и раненый – ГВА
16:19
Примкнули к войскам РФ: В Донецкой области будут судить 6 боевиков «Л-ДНР»
16:05
Российский беспилотник ударил по дороге в Покровске: ранен мужчина, который развозил хлеб по городу
15:52
По мнению Путина, основные цели войны в Украине достигнуты — источник Reuters
15:40
Силы обороны усиливают оборону Великой Новоселки
15:26
Авиация ударила по войскам РФ под Часов Яром: россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат – ВСУ
14:35
Новый заместитель в сервисном центре МВД: бывший патрульный глава Краматорска и Славянска
14:12
Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
13:59
Российские самолеты «уронили» два ФАБа на Белгородскую область
13:37
Трамп назвал новые данные о потерях Украины и России в войне
13:16
На Сумщине пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона
12:49
Расстреляли в спину на глазах у побратимов: военные РФ казнили пленных бойцов ВСУ на Донетчине
12:18
«Пытаются взять не город, а территорию»: в ВСУ рассказали о тактике войск РФ в боях за Часов Яр
12:15
В Запорожье увеличилось число пострадавших после удара дронами и ракетами
все новости
ВИДЕО
Уничтоженный российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пограничники разбили российские танки и артиллерию на Краматорском направлении: кадры
23 января, 17:00
Удар авиации по российским военным в коллекторе под Часов Яром. Фото: кадр из видео Авиация ударила по войскам РФ под Часов Яром: россияне подожгли коллектор с сотней своих погибших солдат – ВСУ
23 января, 15:26
Для местных жителей в оккупированном Мариуполе катастрофически не хватает жилья. Иллюстративное фото Мариуполь: Бездомные жители с плакатами «БОМЖИ» в руках записали очередное обращение к Путину
23 января, 14:12
Пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона. Фото: кадр из видео На Сумщине пограничники взяли в плен военного РФ с помощью дрона
23 января, 13:16
Пленные украинские военные на Донетчине. Фото: кадр из видео Расстреляли в спину на глазах у побратимов: военные РФ казнили пленных бойцов ВСУ на Донетчине
23 января, 12:49
Появилось видео последствий утреннего обстрела Краматорска Появилось видео последствий утреннего обстрела Краматорска
23 января, 11:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор