Дело о гибели журналистки Волковой еще не рассматривали в суде, но подозреваемый — на поруках: детали

Досудебное расследование по ДТП, в результате которого в Славянске погибли два человека, среди них журналистка Анастасия Волкова, завершено. Авария произошла 30 мая в Донецкой области. Сторонам по этому делу предоставили доступ к материалам, после ознакомления дело передадут в суд.



Об этом сообщает «Суспільне Донбас» со ссылкой на ответ Государственного бюро расследований.



Расследование закрыли 13 января. Уже проведены допросы свидетелей происшествия, следственные эксперименты, получены выводы необходимых экспертиз и тому подобное.



Подозреваемый по делу — военнослужащий. Он, по версии следствия, управлял микроавтобусом, который столкнулся с легковым авто. Водитель легковушки скончался на месте ДТП. Смертельные травмы получила журналистка, которая была возле места аварии на тротуаре, сообщали в ГБР. Впоследствии Анастасия Волкова умерла в больнице.



Подозреваемый не находился под стражей, пока шло досудебное расследование, рассказала адвокат Вера Ястребова — она представительница потерпевшей стороны — близких Анастасии Волковой.



Как рассказала Ястребова, следователь ГБР подавал ходатайство с тем, чтобы подозреваемого взяли под стражу. Однако Бабушкинский районный суд города Днепр 13 января отклонил ходатайство и передал подозреваемого на поруки.



Ястребова подчеркивает, что военнослужащий не был в статусе подозреваемого и не находился под стражей. Она добавила, что поддерживает позицию ГБР в том, что подозреваемый должен находиться под стражей.



Дело будет рассматриваться в Славянском городском суде. Эта категория дел не предусматривает закрытого судебного разбирательства, однако в суд может быть подано соответствующее ходатайство.



Представительница погибшей Анастасии Волковой отметила, что в этом производстве есть еще одна потерпевшая сторона — второго погибшего в этом ДТП.

Напомним, что ДТП произошло 30 мая 2024 года. Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Удар был такой силы, что автомобиль «ВАЗ» отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте, а журналистка скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса находился военнослужащий.



В августе стало известно, что для сообщения о подозрении водителю микроавтобуса не хватает результатов экспертизы.



Однако в декабре сотрудники Государственного бюро расследований все-таки сообщили военнослужащему о подозрении в совершении смертельного ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.