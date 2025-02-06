Россияне с техникой наступали на украинские позиции на Северском направлении: ВСУ не дали прорвать оборону

Ситуация на Северском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

Российские войска наступали на позиции украинской армии вблизи села Верхнекаменское на Северском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Для прорыва обороны и с целью доставки штурмовых подразделений ВС РФ применили бронированную, автомобильную и мотоциклетную технику. Артиллерия и операторы БПЛА уничтожили танк, девять багги и два мотоцикла. От дальнейших атакующих действий захватчики отказались.

Напомним, что войска РФ на бронетехнике атаковали на Лиманском направлении, ВСУ уничтожили танки и ББМ россиян.