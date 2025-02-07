Для Краматорска и Покровска закупят защитные заграждения на 70 млн гривен

На портале государственных закупок Prozorro 28 января было опубликовано два тендера на 41 и 29 миллионов гривен. На эти деньги два города Донецкой области планируют закупить колючие заграждения. Всего — около 14 тысяч единиц (предположительно, бобин).



Спиральные барьеры безопасности по типу «Егоза» (колючая проволока) закупаются для Краматорска и Покровска в количестве 6 000 и 7 780 единиц соответственно. Департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой областной государственной администрации, который отмечается как заказчик, потратит на эти покупки суммарно более 70 миллионов гривен.



Поставщиками товара будут ООО «СЛАВРЕСУРС ГРУПП» и «ПРОМ ИНТЕР ТРЕЙД».

За 2024 год территориальный громады Донецкой области провели 1900 закупок на сумму более 4,2 миллиарда гривен. Речь идет только о тех закупках, стоимость которых превышает 200 тысяч гривен.



Закупки осуществлялись преимущественно за счет средств местных бюджетов — это почти 86% или 1680 закупок на сумму 3,6 миллиарда гривен. За счет государственного бюджета осуществлялась 31 закупка на сумму 434,5 миллионов гривен.



Больше всего закупок провела Краматорска громада — 380 — на сумму 1,123 миллиарда гривен. Далее следует Николаевская громада — 48 закупок на сумму 420,9 миллионов гривен. Третье место занимает Мариупольская громада — 144 закупки на сумму 271,6 миллионов гривен.



В основном деньги были потрачены на гражданскую и оборонную защиту — 104 закупки на сумму 1,646 миллиарда гривен.