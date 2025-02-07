Для Краматорська та Покровська закуплять захисні загородження на 70 млн гривень

На порталі державних закупівель Prozorro 28 січня було опубліковано два тендери на 41 та 29 мільйонів гривень. За ці гроші два міста Донецької області планують закупити колючі загородження. Усього — близько 14 тисяч одиниць (імовірно, бобін).



Спіральні бар'єри безпеки на кшталт «Егоза» (колючий дріт) закуповуються для Краматорська та Покровська у кількості 6 000 та 7 780 одиниць відповідно. Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної державної адміністрації, який відзначається як замовник, витратить на ці покупки сумарно понад 70 мільйонів гривень.



Постачальниками товару будуть ТОВ «СЛАВРЕСУРС ГРУП» та «ПРОМ ІНТЕР ТРЕЙД».

За 2024 рік територіальні громади Донецької області провели 1900 закупівель на суму понад 4,2 мільярда гривень. Йдеться лише про ті закупівлі, вартість яких перевищує 200 тисяч гривень.



Закупівлі здійснювалися переважно завдяки коштам місцевих бюджетів — це майже 86%, або 1680 закупівель на суму 3,6 мільярда гривень. Коштом державного бюджету здійснювалася 31 закупівля на суму 434,5 мільйона гривень.



Найбільше закупівель провела Краматорська громада — 380 — на суму 1,123 мільярда гривень. Далі йде Миколаївська громада — 48 закупівель на суму 420,9 мільйонів гривень. Третє місце посідає Маріупольська громада — 144 закупівлі на суму 271,6 мільйона гривень.



Здебільшого гроші було витрачено на цивільний та оборонний захист — 104 закупівлі на суму 1,646 мільярда гривень.