Из оккупации удалось вернуть еще 4 детей

Украина вернула из оккупации еще четырех детей. Фото: Андрей Ермак

Украина вернула домой четырех детей, которые находились на временно захваченных территориях. Возвращение произошло в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.



По его словам, каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления.



В частности, 17-летний парень открыто противостоял русификации, 15-летним двойняшкам удалось избежать принудительного обучения в российских школах, а 10-летний мальчик-сирота мог оказаться в детском доме, однако его бабушке удалось спасти внука.



«Выражаю искреннюю благодарность команде Save Ukraine за организацию спасательной миссии и преданность делу спасения наших детей. Каждое такое возвращение — это восстановление справедливости и возвращение надежды. Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности. Шаг за шагом выполняем задание президента — вернуть всех детей домой, в Украину», — отметил Ермак.



Ранее мы писали, что с начала 2025 года с временно оккупированной территории удалось эвакуировать 17 украинцев. Среди них ребенок, пенсионеры и маломобильные граждане.