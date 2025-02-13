ЗСУ просунулися в Торецьку та Курській області – ISW

Ситуація у Торецьку. Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що ЗСУ просунулися поблизу шахти «Торецька» у північній частині міста.



Також українські війська нещодавно просунулися у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що ЗСУ під час механізованого штурму просунулися на північний захід і на північний схід від села Фанасіївка.

Нагадаємо, що росіяни відновили штурми з бронетехнікою на Лиманському напрямку, ЗСУ знищили БМП із десантом.