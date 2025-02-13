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ЗСУ просунулися в Торецьку та Курській області – ISW

13 лютого 2025, 09:37

ЗСУ просунулися в Торецьку та Курській області – ISW

Ситуація у Торецьку. Фото: карта ISW Ситуація у Торецьку. Фото: карта ISW

Українські сили нещодавно просунулися у місті Торецьк Донецької області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, показують, що ЗСУ просунулися поблизу шахти «Торецька» у північній частині міста.

Також українські війська нещодавно просунулися у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 лютого, показують, що ЗСУ під час механізованого штурму просунулися на північний захід і на північний схід від села Фанасіївка.

Нагадаємо, що росіяни відновили штурми з бронетехнікою на Лиманському напрямку, ЗСУ знищили БМП із десантом.

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