Шесть авиаударов по Константиновке: как выглядят места российских обстрелов в городе

Подробности обстрела Константиновки 13 февраля: повреждены здания и инфраструктура

Российские войска нанесли шесть авиаударов по Константиновке, вызвав значительные разрушения. Об этом сообщает Константиновская городская военная администрация днем 13 февраля.

«В результате ударов повреждены фасады бывшего учреждения культуры и клуба, музея, магазина, складского помещения, гаража, многоквартирных и частных домов. Также пострадали легковые автомобили, линии электросетей ДТЭК и газопроводов. Повреждения получили фасады бывших цехов. Ранен один мирный житель», — сообщил начальник городской военной администрации Сергей Горбунов.

Позже в этот же день город подвергся еще пяти авиаударам, однако они пришлись по открытой местности, без повреждений инфраструктуры и пострадавших.

По меньшей мере один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Краматорску днем 13 февраля.