В Константиновке слышны звуки взрывов: РФ массированно атакует город

Россияне атаковали Константиновку. Фото: скриншот

С утра 13 февраля в Константиновке Донецкой области раздавались взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали город с помощью авиационных бомб. Об этом передают местные телеграм-каналы.



Местные жители сообщают, что прилетело много КАБов, над городом виднеется дым.



Пока неизвестно, если ли пострадавшие и жертвы.



Константиновская городская военная администрации не прокомментировала ситуацию в громаде.



Ранее мы писали, что российские военные 12 февраля подвергли обстрелу Константиновку Донецкой области. В этот раз обстрел производился из артиллерии. Взрывы прогремели в городе после 15:00 12 февраля.