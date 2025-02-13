В Константиновке слышны звуки взрывов: РФ массированно атакует город

С утра 13 февраля в Константиновке Донецкой области раздавались взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали город с помощью авиационных бомб. Об этом передают местные телеграм-каналы.
Местные жители сообщают, что прилетело много КАБов, над городом виднеется дым.
Пока неизвестно, если ли пострадавшие и жертвы.
Константиновская городская военная администрации не прокомментировала ситуацию в громаде.
Ранее мы писали, что российские военные 12 февраля подвергли обстрелу Константиновку Донецкой области. В этот раз обстрел производился из артиллерии. Взрывы прогремели в городе после 15:00 12 февраля.
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