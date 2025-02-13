Шість авіаударів по Костянтинівці: як виглядають місця російських обстрілів у місті

Подробиці обстрілу Костянтинівки 13 лютого: пошкоджено будинки та інфраструктуру

Російські війська завдали шість авіаударів по Костянтинівці, спричинивши значні руйнування. Про це повідомляє Костянтинівська міська військова адміністрація вдень 13 лютого.

«Внаслідок ударів пошкоджено фасади колишнього закладу культури та клубу, музею, магазину, складського приміщення, гаража, багатоквартирних та приватних будинків. Також постраждали легкові автомобілі, лінії електромереж ДТЕК та газопроводів. Пошкодження одержали фасади колишніх цехів. Поранено одного мирного жителя», — повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Пізніше цього ж дня місто зазнало ще п'яти авіаударів, проте вони припали на відкриту місцевість, без пошкоджень інфраструктури та постраждалих.

Щонайменше одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок удару по Краматорську вдень 13 лютого.