Удар РФ по Краматорску: новые подробности

По меньшей мере один человек погиб и пятеро ранены в результате удара по Краматорску днем 13 февраля. Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации.

По предварительной информации, оккупанты сбросили на город 2 авиабомбы «ФАБ-250». От ранений погиб 46-летний мужчина. Среди раненых — 16-летняя девушка.

Повреждены два дома и несколько автомобилей.

Ранее мы писали, что с утра 13 февраля в Константиновке Донецкой области раздавались взрывы. По предварительной информации, россияне атаковали город с помощью авиационных бомб.