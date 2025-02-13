В Хмельницком военнообязанный покончил с собой во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Обстоятельства трагедии выясняют правоохранители, сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.



Согласно официальной информации, мужчина был доставлен в территориальный центр комплектования для обновления учетных данных и прохождения медицинского обследования, чтобы определить его степень годности к военной службе.



«Во время прохождения ВВК он совершил по отношению к себе действия суицидального характера. На месте ему была оказана оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако, от массивного кровотечения последний скончался в карете скорой помощи. Сейчас продолжаются следственные действия», — говорится в заявлении.



В ТЦК подчеркнули, что физического или психологического давления на военнообязанного не оказывали.



По данному факту правоохранительные органы открыли уголовное производство. Ведется служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств случившегося.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее активно мобилизация в стране произошла в 2024 году, когда ежемесячно призывали около 30 тысяч человек.



Украина должна принять «тяжелые решения» по дальнейшей мобилизации войск — с таким призывом США обращались к Киеву в прошлом году. Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, призвал изменить подход к призыву на военную службу, поощряя потенциальных военнослужащих.



Именно поэтому в обществе возникла необходимость решить проблему «бусификации» военнообязанных. Об этом, 5 декабря 2024 года, в Киеве на Международной правозащитной конференции «Десятилетие 2014-2024. Отвоевывая права человека» рассказал Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец.