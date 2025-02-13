У Хмельницькому військовозобов'язаний наклав на себе руки під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Обставини трагедії з'ясовують правоохоронці, повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.



Згідно з офіційною інформацією, чоловіка було доставлено до територіального центру комплектування для оновлення облікових даних та проходження медичного обстеження, щоб визначити його ступінь придатності до військової служби.



«Під час проходження ВЛК він вчинив стосовно себе дії суїцидального характеру. На місці йому було надано оперативну першу домомедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії», — йдеться у заяві.



У ТЦК наголосили, що фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не чинили.



За цим фактом правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження. Ведеться службове розслідування для з'ясування всіх причин та обставин того, що сталося.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що найбільш активно мобілізація в країні відбулася у 2024 році, коли щомісяця закликали близько 30 тисяч осіб.



Україна має ухвалити «важкі рішення» щодо подальшої мобілізації військ — із таким закликом США зверталися до Києва минулого року. Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, закликав змінити підхід до призову на військову службу, заохочуючи потенційних військовослужбовців.



Саме тому у суспільстві виникла потреба розв'язати проблему «бусифікації» військовозобов'язаних. Про це 5 грудня 2024 року у Києві на Міжнародній правозахисній конференції «Десятиліття 2014-2024. Відвойовуючи права людини», розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець.