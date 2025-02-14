Российский дрон убил жителя Херсонщины – ОВА

Российские войска продолжают террористические атаки на мирное население Херсонщины. В полдень в селе Золотая Балка Бериславского района вражеский беспилотник атаковал 49-летнего местного жителя, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



По данным глава областной военной администрации, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.



«Мои соболезнования родным и близким погибшего», – написал Александр Прокудин.

Ранее в Николаеве два человека погибли и восемь пострадали из-за взрыва возле заведения общепита.