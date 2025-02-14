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Российский дрон убил жителя Херсонщины – ОВА

14 февраля 2025, 16:42

Российский дрон убил жителя Херсонщины – ОВА

Российские войска продолжают террористические атаки на мирное население Херсонщины. В полдень в селе Золотая Балка Бериславского района вражеский беспилотник атаковал 49-летнего местного жителя, сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По данным глава областной военной администрации, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Мои соболезнования родным и близким погибшего», – написал Александр Прокудин.

Ранее в Николаеве два человека погибли и восемь пострадали из-за взрыва возле заведения общепита.

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атака дронов Военное преступление РФ жертвы российской агрессии

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