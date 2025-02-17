ЗСУ попередили про ракетну загрозу для семи областей України

Розвідувальний безпілотник було зафіксовано вздовж узбережжя Одеської області в акваторії Чорного моря. Про потенційну ракетну атаку попередив телеграм-канал моніторингу ворожої авіації Monitor.



Повітряні сили України також повідомили про підвищену активність тактичної авіації РФ на південно-східному напрямку.



«Є загроза застосування авіаційних засобів ураження по прифронтових областях!», - заявили у ПС ЗСУ.



Пізніше надійшло попередження про можливий ракетний обстріл семи областей: Київської, Чернігівської, Черкаської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської та Одеської.