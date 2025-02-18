Армия РФ 25 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области за сутки

Последствия российского обстрела в одном из населенных пунктов Донецкой области за прошедшие сутки. Фото: ОВА

В течение минувших суток российские военные 25 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом по состоянию на утро 18 февраля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Покровский район. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 частных дома, многоэтажка и админздание.

Краматорский район. В Лимане повреждены 5 частных домов, двухэтажка, линия электропередач и газопровод. В Ильиновке ранен человек, повреждены 14 частных домов и авто. В Константиновке ранены 1 гражданский, 2 спасателя и 2 полицейских, повреждены 17 частных домов, автоцистерна и 3 автомобиля; в Иванополье повреждены 38 частных домов, 4 линии электропередач и 4 газопровода.

Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.

С линии фронта эвакуированы 78 человек, в том числе 14 детей, сообщил руководитель ОВА.