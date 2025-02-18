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Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу

18 лютого 2025, 10:58

Армія РФ 25 разів обстріляла населені пункти Донецької області за добу

Наслідки російського обстрілу в одному з населених пунктів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА Наслідки російського обстрілу в одному з населених пунктів Донецької області за минулу добу. Фото: ОВА

Протягом минулої доби російські військові 25 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це станом на ранок 18 лютого повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Покровський район. У Покровську 1 особа загинула та 1 поранена, пошкоджено 2 приватні будинки, багатоповерхівка та адмінбудівля.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 5 приватних будинків, двоповерхівку, лінію електропередач та газопровід. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено 14 приватних будинків та авто. У Костянтинівці поранено 1 цивільного, 2 рятувальників та 2 поліцейських, пошкоджено 17 приватних будинків, автоцистерну та 3 автомобілі; в Іванопіллі пошкоджено 38 приватних будинків, 4 лінії електропередач та 4 газопроводи.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

З лінії фронту евакуйовано 78 осіб, зокрема 14 дітей, повідомив керівник ОВА.

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