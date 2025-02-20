В ВСУ ответили, снижается ли интенсивность боев под Покровском

Ситуация под Покровском. Фото: карта DeepState

Армия РФ не оставляет планов захватить город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, у россиян есть общий стратегический план – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.



«Эти планы враг не оставляет, потому что они «спущены» из Кремля. В Кремле абсолютно все равно на то, какие потери во время этого понесут российские войска. Другое дело, что генералы понимают, что имеют определенный ограниченный ресурс, поэтому они пытаются использовать его с какой-то эффективностью. Они сейчас думают, как это сделать лучше, чтобы, по крайней мере, не сорвать всю операцию», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» заявил, что под Покровском интенсивность боев периодически немного снижается.



«Но это означает, что они будут пытаться перегруппировать свои силы, что они будут пытаться перенести свой ресурс, чтобы продолжать там атаки. Мы не рассчитываем на то, что они оставят попытки окружить Покровск», – добавил он.

Напомним, что «Азов» отбросил российскую армию от трассы «Покровск-Константиновка».