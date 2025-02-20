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У ЗСУ відповіли, чи знижується інтенсивність боїв під Покровськом

20 лютого 2025, 11:49

У ЗСУ відповіли, чи знижується інтенсивність боїв під Покровськом

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Армія РФ не полишає планів захопити місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни мають загальний стратегічний план – вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

«Ці плани ворог не полишає, бо вони «спущені» з Кремля. У Кремлі абсолютно все одно на те, які втрати під час цього понесуть російські війська. Інша річ, що генерали розуміють, що мають певний обмежений ресурс, тому намагаються використовувати його з якоюсь ефективністю. Вони зараз думають, як це зробити краще, щоб принаймні не зірвати всю операцію», – сказав Трегубов.

Спікер ОСУВ «Хортиця» заявив, що під Покровськом інтенсивність боїв періодично трохи знижується.

«Але це означає, що вони намагатимуться перегрупувати свої сили, що вони намагатимуться перенести свій ресурс, щоб продовжувати там атаки. Ми не розраховуємо на те, що вони залишать спроби оточити Покровськ», – додав він.

Нагадаємо, що «Азов» відкинув російську армію від траси «Покровськ-Костянтинівка».

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