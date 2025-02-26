Партнеры выделят Украине €700 млн на разминирование до 2034 года

Украине выделят €700 млн на разминирование до 2034 года. Фото: МОУ

Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на оборудование для разминирования в период до 2034 года. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.



На заседании Коалиции по разминированию в Вильнюсе Украина представила «Дорожную карту Коалиции возможностей по разминированию до 2035 года».



Бюджет на 2025 год составит 130 млн евро, из которых уже аккумулировано 51 млн евро. В рамках инициативы создаются рабочие группы для изучения новейших методик, включая использование беспилотников и искусственного интеллекта в разминировании.

Ранее «Новости Донбасса» писали про новые технологии — быстрое разминирование. Как украинские компании ищут способы очистки территорий от мин.