Партнери виділять Україні €700 млн на розмінування до 2034 року

Україні виділять €700 млн на розмінування до 2034 року. Фото: МОУ

Партнери нададуть Україні 700 млн євро на обладнання для розмінування в період до 2034 року. Про це повідомило Міністерство оборони України.



На засіданні Коаліції з розмінування у Вільнюсі Україна представила «Дорожню карту Коаліції можливостей з розмінування до 2035 року».



Бюджет на 2025 рік становитиме 130 млн євро, з яких уже акумульовано 51 млн євро. У межах ініціативи створюють робочі групи для вивчення новітніх методик, включно з використанням безпілотників і штучного інтелекту в розмінуванні.

Раніше «Новини Донбасу» писали про нові технології — швидке розмінування. Як українські компанії шукають способи очищення територій від мін.