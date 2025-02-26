Партнери виділять Україні €700 млн на розмінування до 2034 року

Партнери нададуть Україні 700 млн євро на обладнання для розмінування в період до 2034 року. Про це повідомило Міністерство оборони України.
На засіданні Коаліції з розмінування у Вільнюсі Україна представила «Дорожню карту Коаліції можливостей з розмінування до 2035 року».
Бюджет на 2025 рік становитиме 130 млн євро, з яких уже акумульовано 51 млн євро. У межах ініціативи створюють робочі групи для вивчення новітніх методик, включно з використанням безпілотників і штучного інтелекту в розмінуванні.
Раніше «Новини Донбасу» писали про нові технології — швидке розмінування. Як українські компанії шукають способи очищення територій від мін.
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