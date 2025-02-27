Украинский БПЛА E-300 сбросил ФАБ-250 на объект россиян в Брянской области

БПЛА E-300 сбрасывает ФАБ-250 на россиян в Брянской области. Фото: кадр из видео

Украинский ударный беспилотник E-300 сбросил авиабомбу ФАБ-250 на вражеский объект в Брянской области. Видео атаки опубликовали бойцы подразделения ВСУ «Соняшник».



Кадры, также распространенные подразделением противовоздушной обороны РФ, подтверждают, что украинский дрон сбросил мощную авиабомбу на позиции оккупантов.



Ранее дроны этого типа использовались для ударов по производству «Шахедов» в городе Елабуга (Татарстан), а также для атак на нефтеперерабатывающие заводы.



E-300 Enterprise — украинский крупногабаритный дрон-камикадзе большой дальности, разработанный компанией AeroDrone, ранее занимавшейся агропромышленными технологиями. Дрон способен нести до 300 кг полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 3100 км.