Український БПЛА E-300 скинув ФАБ-250 на об'єкт росіян у Брянській області

БПЛА E-300 скидає ФАБ-250 на росіян у Брянській області. Фото: кадр із відео

Український ударний безпілотник E-300 скинув авіабомбу ФАБ-250 на ворожий об'єкт у Брянській області. Відео атаки опублікували бійці підрозділу ЗСУ «Соняшник».



Кадри, також поширені підрозділом протиповітряної оборони РФ, підтверджують, що український дрон скинув потужну авіабомбу на позиції окупантів.



Раніше дрони цього типу використовувалися для ударів по виробництву «Шахедів» у місті Єлабуга (Татарстан), а також для атак на нафтопереробні заводи.



E-300 Enterprise — український великогабаритний дрон-камікадзе великої дальності, розроблений компанією AeroDrone, яка раніше займалася агропромисловими технологіями. Дрон здатний нести до 300 кг корисного навантаження і долати відстань до 3100 км.