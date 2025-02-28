ЗСУ знищили бронетехніку зі штурмовими групами росіян на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Лиманському напрямку армія РФ використовувала танк і дві бойові бронемашини для переміщення штурмових груп у вихідний район на схід від села Ковалівка, а неподалік села Терни – дві ББМ. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Бронетехніку росіян знищили та пошкодили вогнем артилерії та атаками підрозділів БПЛА.

Нагадаємо, що під містом Покровськ Донецької області на мінах підірвалася російська бронетехніка, яка намагалася прорватися на підконтрольні ЗСУ території.