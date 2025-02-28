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В Константиновке закрывается «Новая почта»

28 февраля 2025, 11:25

В Константиновке закрывается «Новая почта»

С завтрашнего дня в Константиновке прекращают работу отделения «Новой почты». Фото: Google Maps С завтрашнего дня в Константиновке прекращают работу отделения «Новой почты». Фото: Google Maps

Сегодня, 28 февраля, «Новая почта» в в городе Константиновка Донецкой области работает последний день. Отделения в пятницу выдают прибывшие в город отправления, однако новые уже не принимают. Об этом сообщает «Вільне радио» со ссылкой на ответ в официальном чате «Новой почты».

«В пятницу, 28 февраля, отделения еще будут работать на выдачу прибывших отправлений. С завтрашнего дня все отделения, к сожалению, закрываются по требованию военной администрации», — отметили в «Новой почте».

С закрытием отделений в Константиновке ближайшим к городу станет отделение «Новой почты» в поселке Алексеево-Дружковка в Дружковской громаде. Это отделение принимает отправлени весом до 30 килограммов и расположено в 11 километрах от центра Константиновки.

Ближайшие отделения с большим максимальным весом отправлений (до 1100 килограммов) находятся в Дружковке.

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