На Луганщині окупанти судитимуть 21-річного хлопця: його звинувачують у «шпигунстві для спецслужб України»

Обвинувачений окупантами «у шпигунстві» Артем Куджанов. Фото: кадр із відео

Так звана «прокуратура ЛНР» затвердила обвинувальний висновок щодо «кримінальної справи» у відношенні 21-річного Артема Куджанова, якого звинувачують «у шпигунстві». Про це стало відомо із заяви «прокуратури ЛНР».



Окупанти стверджують, що з липня до серпня 2022 року Куджанов, який мав громадянство України, нібито добровільно збирав відомості про місця дислокації російських військовослужбовців у захопленій Луганській області.



«Дані він передавав українським спецслужбам через інтернет-месенджер», – сказали у фейковому відомстві.



«Кримінальну справу» направили до «Верховного суду ЛНР» для розгляду по суті.

Нагадаємо, що на Луганщині ФСБ затримала співробітників «МВС та МНС ЛНР», окупанти їх підозрюють у «зборі даних для ГУР».