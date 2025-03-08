Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Количество пострадавших мирных жителей в результате российского ракетного удара по городу Доброполье Донецкой области достигло 40, сообщает Офис генпрокурора.

Среди пострадавших — шестеро детей. Погибло 11 человек.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 33 раненых. Всем раненым оказана медицинская помощь, рассказали в Донецкой ОВА.

Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Российских ударов по Доброполью было несколько. Армия РФ ударила двумя баллистическими ракетами по центру города один раз, а затем были намеренные обстрелы после прибытия спасательных служб.



Среди спасателей которые оказывали помощь на месте первого удара, также есть жертвы. Погибли спасатель ГСЧС Владислав Гостев и спасатель военизированно-горного отряда Виталий Коляда.

Фото: Суспільне Донбас

Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Как сообщалось, ночью 7 марта российские войска нанесли комбинированный удар по Доброполью Донецкой области, использовав, по предварительным данным, ракету «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С» и дрон-камикадзе «Герань-2».

Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса