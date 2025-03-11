Поліцейські евакуювали тяжкохвору жінку з Костянтинівки

Момент евакуації тяжкохворої жінки з Костянтинівки. Фото: кадр із відео

На Донеччині поліцейські спільно з волонтерами евакуювали 49-річну тяжкохвору жінку з Костянтинівки, яка регулярно зазнає ворожих обстрілів.







Її мати звернулася по допомогу в евакуації, оскільки перебування в місті стало вкрай небезпечним. Медики гуманітарної місії «Проліска» запросили сприяння поліції для безпечного транспортування пацієнтки.



Жінку вивезли на броньованому поліцейському автомобілі в безпечний район, де на неї вже чекала швидка допомога. Надалі пацієнтку доправлять до медичного закладу Кіровоградської області для отримання необхідного лікування.