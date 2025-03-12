Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы: повреждено иностранное судно, есть погибшие и раненые

Поврежденное ракетным ударом иностранное судно в порту Одессы. Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм

Вечером 11 марта россияне баллистической ракетой нанесли удар по порту в Одессе. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.



Поврежден гражданский корабль MJ PINA под флагом Барбадоса. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.



В результате обстрела погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18 лет, самому старшему – 24. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.



Также повреждены еще одно судно, причалы и склады для хранения зерна.

Напомним, что утром 12 марта войска России баллистическими ракетами ударили по Кривому Рогу, в результате чего есть погибшая и раненые.