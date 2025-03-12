Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы: повреждено иностранное судно, есть погибшие и раненые

12 марта 2025, 09:17

Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы: повреждено иностранное судно, есть погибшие и раненые

Поврежденное ракетным ударом иностранное судно в порту Одессы. Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм Поврежденное ракетным ударом иностранное судно в порту Одессы. Фото: министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба в Телеграм

Вечером 11 марта россияне баллистической ракетой нанесли удар по порту в Одессе. Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба.

Поврежден гражданский корабль MJ PINA под флагом Барбадоса. В момент удара судно загружало пшеницу для экспорта в Алжир.

В результате обстрела погибли четыре человека – граждане Сирии. Самому младшему погибшему было 18 лет, самому старшему – 24. Еще два человека получили ранения – украинец и сириец. Им оказывается необходимая помощь.

Также повреждены еще одно судно, причалы и склады для хранения зерна.

Напомним, что утром 12 марта войска России баллистическими ракетами ударили по Кривому Рогу, в результате чего есть погибшая и раненые.

ТЕГИ

Места
Одесса
Организации
Армия РФ
Прочее
Война Порт Корабль Погибшие раненые Ракетный удар
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Временный режим тишины. Масштабная атака дрона на РФ
16:07
Житель Ялты осужден на 24 года по делу о покушении на экс-депутата Рады Царева
12:57
Оккупированный Иловайск частично обесточен
08:50
Оккупанты усиливают репрессии против проукраинских граждан в Луганске
23:00
Главное за день: Ситуация в Курской области. Прогнозы накануне встречи в Саудовской Аравии
17:52
При обстреле оккупированной Горловки ранены двое гражданских
13:00
Россия открывает новый «вуз» для подготовки оккупантов на ВОТ
10:40
Командование 70 МСП РФ скрывает жалобы военных в Запорожской области
22:00
Главное за день: США не возобновит помощь после подписания соглашения. Атака по Дружковке
22:00
Главное за день: 11 погибших в Доброполье. Бои за российскую Суджу
16:43
Автобусные рейсы из Петербурга в оккупированный Мариуполь отменяют из-за низкого спроса
23:00
Главное за день: Массовый удар по энергетике. Оккупанты арестовывают жителей Луганщины
18:32
В Луганске оккупанты заключили местную жительницу в колонию на 10 лет
16:43
На Луганщине оккупанты будут судить 21-летнего парня: его обвиняют в «шпионаже для спецслужб Украины»
15:12
К длительным срокам приговорили солдат РФ, которые зарезали и взорвали девушку в оккупированном Луганске
10:50
В Бердянске оккупанты сожгли архивы с реестрами собственности
10:44
В захваченном Луганске при детонации дрона пострадали гражданские
23:27
Главное за день: Переговоры Порошенко, Тимошенко и Трампа. Удар по Кривому Рогу
22:00
В оккупированном Луганске взорвался дрон над гаражами: есть пострадавшие
16:57
Жители оккупированного Мариуполя остались без жилья: они обратились к Путину
все новости
11:36
Вражеские удары по Константиновке: есть раненые и разрушения
11:29
Российские военные дошли до центра Суджи в Курской области
11:06
Россияне ночью ракетами «Смерч» с фугасной частью ударили по Константиновке: повреждены дома и газопровод
10:59
Армия РФ за сутки обстреляли населенные пункты Донетчины 20 раз: десятки поврежденных домов, есть жертвы
10:50
США возобновили транспортировку оружия из Польши в Украину
10:45
Удар баллистической ракеты в Кривом Роге пришелся по отелю «Дружба»
10:17
Россияне повредили дома и убили двух гражданских за сутки: Покровская громада несколько раз находилась под атакой
10:12
Maxar восстанавливает доступ Украины к высококачественным спутниковым снимкам
09:57
Россия ночью ракетами и дронами атаковала Украину: ПВО сбила почти 100 беспилотников
09:17
Россия нанесла ракетный удар по порту Одессы: повреждено иностранное судно, есть погибшие и раненые
08:59
ВСУ продвинулись на Покровском направлении – ISW
08:48
Армия РФ за сутки ударила по нескольким населенным пунктам Донетчины: погибли семь человек, еще 13 – ранены
08:14
Россияне ударили ракетами по Кривому Рогу: есть погибшая и раненые
07:44
Российские военные вошли в Суджу на Курщине — DeepState
23:00
Главное за день: Временный режим тишины. Масштабная атака дрона на РФ
22:59
Под Покровском три бойца ВСУ удержали позицию против 17 российских военных с техникой
22:31
Российская авиация атаковала промышленную зону Константиновки: под ударами оказались два предприятия
21:31
Зеленский после переговоров Украины и США ответил, когда может заработать режим прекращения огня
20:56
США немедленно возобновляют обмен разведданными и военную помощь Украине – результаты переговоров
20:36
Украина приняла предложение США о немедленном введении 30-дневного режима прекращения огня, но есть условие
все новости
ВИДЕО
Российские военные сфотографировались в центре города Суджа Курской области. Скриншот видео Российские военные дошли до центра Суджи в Курской области
12 марта, 11:29
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Зеленский после переговоров Украины и США ответил, когда может заработать режим прекращения огня
11 марта, 21:31
Уничтоженные российские танки в Донецкой области. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов остановили штурм российских войск с танками на Донетчине
11 марта, 17:04
Момент эвакуации тяжелобольной женщины из Константиновки. Фото: кадр из видео Полицейские эвакуировали тяжелобольную женщину из Константиновки
11 марта, 16:25
Военный РФ застрелил раненого сослуживца на фронте. Фото: кадр из видео Российский военный застрелил раненого сослуживца на фронте
11 марта, 15:15
Пограничники атаковали дроном российскую лодку. Фото: кадр из видео Пограничники отправили российскую лодку на дно метким ударом
11 марта, 13:53

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор