Росія завдала ракетного удару по порту Одеси: пошкоджене іноземне судно, є загиблі та поранені

Пошкоджене ракетним ударом іноземне судно у порту Одеси. Фото: міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Телеграм

Увечері 11 березня росіяни балістичною ракетою завдали удару по порту в Одесі. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.



Пошкоджений цивільний корабель MJ PINA під прапором Барбадосу. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру.



Внаслідок обстрілу загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18 років, найстаршому – 24. Ще дві людини отримали поранення – українець та сирієць. Їм надається необхідна допомога.



Також пошкоджені ще одне судно, причали та склади для зберігання зерна.

Нагадаємо, що вранці 12 березня війська Росії балістичними ракетами вдарили по Кривому Рогу, внаслідок чого є загибла та поранені.