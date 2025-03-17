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У DeepState заявили, що російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ у Запорізькій області

17 березня 2025, 20:04

У DeepState заявили, що російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ у Запорізькій області

Ситуація на лінії П'ятихатки-Малі Щербаки у Запорізькій області. Фото: карта DeepState Ситуація на лінії П'ятихатки-Малі Щербаки у Запорізькій області. Фото: карта DeepState

Російська армія з початку березня намагається прорвати лінію оборони ЗСУ поблизу сіл П'ятихатки-Малі Щербаки у Запорізькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.

В перших числах березня 108-й десантно-штурмовий полк ЗС РФ після поповнення розпочав штурмові дії на позиції Сил оборони України біля Малих Щербаків. Однак, за даними аналітиків, через погану взаємодію українського підрозділу було важко зрозуміти, куди й на скільки просунулися окупанти.

Трохи пізніше стало відомо про штурмові дії цього ж російського полку на П'ятихатки, де на кадрах зафіксували зачистку південно-східної околиці села. Останніми днями штурмові дії на П'ятихатки не припиняються, а війська Росії намагаються взяти село під повний контроль. Бої продовжуються.

Загарбників фіксували також поблизу села Степове, де вони намагаються вийти та закріпитись на автодорозі. ЗСУ поки що вдається артилерією та іншими засобами вогневого впливу стримати росіян, але вони наблизилися до траси.

Продовжуються атаки малих піхотних груп і на Малі Щербаки, але ситуація там уточнюється. Відомо, що з півдня села ЗС РФ мали успіх та закріплюються у посадках. Бої продовжуються.

«На жаль, у наших підрозділів проблеми традиційні. Військове керівництво обізнане про ситуацію та вживає заходів щодо стабілізації. Великі надії на 128-му гірсько-штурмову бригаду ЗСУ, оскільки в тих краях це найбільш досвідчена бригада, а також екіпажі інших частин та підрозділів, які виконують роботу на цьому напрямку», – резюмували аналітики.

Нагадаємо, що в ISW пояснили, як Росія може використати перемир'я.

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