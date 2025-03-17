В Україні випробували безпілотник з дальністю 3000 кілометрів

Українські дрони. Фото: Офіс президента України

17 березня президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, головним питанням на Ставці були дрони.



«Усі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3000 кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе забезпечити безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали про застосування українських ракет – «Довгого Нептуна». Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно робити більше ракет, більше дронів. І на тижні говоритимемо про це з нашими партнерами», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що вночі 17 березня дрони атакували паливно-енергетичний комплекс в Астраханській області РФ.