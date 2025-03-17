Зеленський відповів, що повинна зробити Росія для реалізації 30-денного перемир'я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

17 березня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомив сам Зеленський.



Він цю розмову назвав дуже конструктивною.



«Обговорили результати онлайн-зустрічі лідерів, що відбулася в суботу. Коаліція країн, які готові працювати разом з нами заради наближення справедливого та тривалого миру, зростає. Це дуже важливо. Україна готова до безумовного 30-денного припинення вогню. Але щоб перейти до його реалізації, Росія має перестати висувати умови. І про це ми також говорили із президентом Макроном. Окремо обговорили роботу наших команд з формування чітких гарантій безпеки. Позиція Франції у цьому питанні дуже конкретна. І ми її абсолютно підтримуємо», – сказав президент.

Нагадаємо, що в ISW пояснили, як Росія може використати перемир'я.