Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

В «Азові» нагадали: 842 бійці залишаються в полоні у Росії, а додому сьогодні повернулися шестеро

19 березня 2025, 21:36

В «Азові» нагадали: 842 бійці залишаються в полоні у Росії, а додому сьогодні повернулися шестеро

В «Азові» нагадали: 842 бійці залишаються в полоні у Росії, а додому сьогодні повернулися шестеро

У рамках масштабного обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися шість військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення «Азов».

«Сьогодні з полону звільнено 175 військовослужбовців Сил оборони України. Серед них — шість азовців, які пройшли битву за Маріуполь та випробування російського полону. Майже через три роки неволі наші побратими нарешті повертаються до своїх рідних», — йдеться в офіційній заяві бригади в Telegram.

При цьому в «Азові» нагадали, що ще 842 бійці бригади залишаються у російських в'язницях і перебувають у вкрай тяжких умовах.

«Ми сподіваємося, що відповідальні служби щодня роблять все можливе, щоби повернути їх додому. 12-та бригада "Азова" продовжує битися на полі бою заради кожного з них», — наголосили у підрозділі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні із російського полону вдалося звільнити 175 українських військових. Ще 22 особи, включаючи тяжко поранених, повернулися додому за окремими процедурами, поза обмінами.

ТЕГИ

Інше
обмін полененими
Організації
Азов

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Розмова Зеленського та Трампа. Новий обмін полоненими
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
12:55
ЗСУ вдарили по базі окупантів у дитячому таборі Скадовська
12:12
У розшук оголошено колаборантів із Горлівки, які били полоненого правоохоронця з Маріуполя
11:14
Поблизу окупованого Алчевська сталася аварія на водопровідній станції: без питної води понад 250 000 людей
11:10
В окупованій Горлівці внаслідок обстрілу поранено 11 осіб
23:00
Головне за день: Про що домовилися Путін та Трамп. Забруднення води в окупації
18:13
Росіяни ізолюють від зовнішнього світу окуповане Рубіжне: в ОВА розповіли, що відбувається
15:59
У річках окупованої Донеччини виявили високий фон ртуті, фосфатів та накопичення нафтопродуктів
12:05
Україна побоюється втратити Одесу під час мирних переговорів — NYT
11:15
В окупованому Маріуполі замість дитячого табору будують військовий центр
23:00
Головне за день: Війська РФ почали просуватися на півдні. Ситуація у Торецьку нестабільна
21:32
Російський військовий на смерть збив літнього жителя окупованого Донецька
11:10
Окупанти закрили місто Рубіжне на в`їзд
21:00
Головне за день: Оточення ЗСУ у Курській області немає, заявив Зеленський. Удари по залізниці та енергосистемі
09:10
Росія заборонила українцям реєструвати нерухомість в окупованих регіонах до 2028 року
23:00
Головне за день: Трамп просить «пожаліти українських військових». Удар по Кривому Рогу
16:40
Охорона блокпостів, патрулювання, фільтрація у Маріуполі: трьох колишніх поліцейських підозрюють у держзраді
15:38
Внаслідок обстрілу Горлівки поранено двох людей
усі новини
23:59
Росія почала виносити вироки українським військовим, взятим у полон в Курській області — за «тероризм»
23:39
На Донеччині з початку повномасштабної війни загинуло 272 дитини, поранено — 455
23:00
Головне за день: Розмова Зеленського та Трампа. Новий обмін полоненими
22:50
Декілька областей України постраждали від обстрілів РФ увечері — що відомо про наслідки
22:12
У Слов'янську — пожежа після атаки безпілотників
21:36
В «Азові» нагадали: 842 бійці залишаються в полоні у Росії, а додому сьогодні повернулися шестеро
21:00
Питання викрадених українських дітей було порушено на переговорах Зеленського та Трампа
20:01
Українські АЕС під управлінням США та нові системи ППО: про що говорили Зеленський і Трамп
19:10
«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ
18:20
Розумний підхід до кредитування: що потрібно знати (реклама)
18:16
Україна визначить ключові об'єкти, які не можна атакувати, а у Білому домі не побачили вчорашнього порушення з боку РФ
18:15
До побудови фортифікацій у Донецькій області залучено 14 областей України
18:03
Кого РФ позбавила права власності на окупованих територіях: роз'яснюємо нову постанову Путіна
17:27
Після контактів Вашингтона з Москвою Трамп та Зеленський поговорили телефоном
17:25
На Луганщині прикордонники знищили російську техніку та склад ПММ
17:06
На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
16:54
Бербок стане головою Генасамблеї ООН восени 2025 року — BILD
16:52
Для мирних жителів закрили в'їзд до Суджі Курської області
16:48
Російські FPV-дрони контролюють усі під'їзні шляхи до Покровська та Родинського
16:41
Українські війська просунулися на Новопавлівському напрямку – ISW
усі новини
ВІДЕО
У Слов'янську — пожежа після атаки безпілотників У Слов'янську — пожежа після атаки безпілотників
19 березня, 22:12
«Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ «Сподіваємося, що місто вистоїть»: мешканці Слов'янська після чергового удару РФ
19 березня, 19:10
Прикордонники знищили військову техніку та склад росіян. Фото: скріншот На Луганщині прикордонники знищили російську техніку та склад ПММ
19 березня, 17:25
Затримання жителя окупованої Луганської області. Фото: кадр із відео На Луганщині ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його «підозрюють» у закликах завдавати ракетних ударів по ЗС РФ
19 березня, 17:06
Удар по укриттю російської піхоти на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили міномети та укриття піхоти російської армії на Краматорському напрямку
19 березня, 15:48
Зеленський сьогодні поговорить із Трампом. Фото: скриншот з відео Зеленський поговорить з Трампом: дата
19 березня, 12:57

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір