В «Азові» нагадали: 842 бійці залишаються в полоні у Росії, а додому сьогодні повернулися шестеро

У рамках масштабного обміну полоненими між Україною та Росією додому повернулися шість військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення «Азов».

«Сьогодні з полону звільнено 175 військовослужбовців Сил оборони України. Серед них — шість азовців, які пройшли битву за Маріуполь та випробування російського полону. Майже через три роки неволі наші побратими нарешті повертаються до своїх рідних», — йдеться в офіційній заяві бригади в Telegram.

При цьому в «Азові» нагадали, що ще 842 бійці бригади залишаються у російських в'язницях і перебувають у вкрай тяжких умовах.

«Ми сподіваємося, що відповідальні служби щодня роблять все можливе, щоби повернути їх додому. 12-та бригада "Азова" продовжує битися на полі бою заради кожного з них», — наголосили у підрозділі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні із російського полону вдалося звільнити 175 українських військових. Ще 22 особи, включаючи тяжко поранених, повернулися додому за окремими процедурами, поза обмінами.