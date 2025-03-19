Декілька областей України постраждали від обстрілів РФ увечері — що відомо про наслідки

Російські війська здійснили низку атак на міста України увечері 19 березня.



Внаслідок російського обстрілу Запоріжжя було поранено двох чоловіків. Їхній стан медики оцінюють як середнього ступеня тяжкості, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.



Крім того, російські війська завдали удару по населених пунктах Запорізької області. У селищі Камишеваха зруйновано приватний будинок, пошкоджено сусідні будинки.



Близько 20:50 російська авіація знову атакувала Куп'янськ у Харківській області. За даними Харківської ОВА, внаслідок удару керованої авіабомбою спалахнув гараж. Загинув 51-річний чоловік, а 54-річна жінка дістала численні поранення та госпіталізована.



Протягом дня Куп'янськ зазнав кількох атак. Раніше внаслідок авіаударів постраждали 85-річна жінка та 76-річний чоловік.

У Херсоні російські окупанти вбили ще одного волонтера, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Сьогодні російські терористи позбавили життя херсонського волонтера Олександра Івахненка. Йому було лише 25 років», — написав він.



Мрочко розповів, що під час окупації Івахненко доставляв гуманітарну допомогу мешканцям міста. За це російські військові його затримали та побили, після чого йому довелося залишити Херсон. Після звільнення міста він повернувся, працював кондуктором-контролером та продовжував допомагати людям.

Також у середу російські війська повторно атакували залізничну інфраструктуру Дніпропетровщини, імовірно балістичною ракетою. Як повідомляє Укрзалізниця, поранено чотирьох залізничників, двоє з них — у тяжкому стані.



«Залізничники роблять все можливе, щоб ворожі атаки не вплинули на рух пасажирських поїздів», — йдеться у заяві компанії.