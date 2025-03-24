Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Ракетний удар по центру Сум: кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей

24 березня 2025, 16:49

Ракетний удар по центру Сум: кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей

Ракетний удар по центру Сум. Фото: Сумська обласна прокуратура Ракетний удар по центру Сум. Фото: Сумська обласна прокуратура

24 березня близько 14:00 армія РФ завдала ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу Сум. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.

Станом на 16:00 відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та навчальний заклад.

Оновлено 17:05. У пресслужбі Сумської міської ради повідомили, що кількість постраждалих зросла до 74 людей.

Оновлено 18:55. У пресслужбі мерії Сум розповіли, що кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 28 поранених, серед яких чотири дитини.

ТЕГИ

Місця
Суми
Організації
Армія РФ
Інше
Війна Поранені Діти ракетний удар Центр
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
23:00
Головне за день: Новий раунд переговорів США та Росії. Майже сотня постраждалих у Сумах
21:40
На Луганщині загинули троє російських пропагандистів, ще одного поранено під Суджею
10:20
Російські БПЛА вибухають під час зльоту в Херсонській області
09:39
В окупованому Криму рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: п’ятеро загиблих
16:45
ЗС РФ активізувалися біля населених пунктів Тополі та Кам'янка, створивши плацдарм
22:01
Головне за день: Як війна знищила водопостачання Донеччини. У Ростові судять «азовців»
15:21
В окупованому Луганську вбили пособника «Ахмата»
13:30
У «ЛНР» розповіли про набір колишніх злочинців до лав російської армії
10:06
В окупованій Горлівці дрон атакував машину «МНС ДНР» є поранені
23:00
Головне за день: Куди вивозять вугілля із окупованих територій. Атака на Запоріжжя та Одесу
21:38
«ЛНР» покарала понад 8 тисяч мешканців окупованої Луганщини за порушення комендантської години
16:57
«ЛНР» назвала кількість аварійних будинків на окупованій Луганщині
09:09
Дрон ГУР зняв момент відходу від удару «Панцира»
23:00
Головне за день: РФ судить військових, які потрапили у полон у Курській області. Атака на Кропивницький
18:30
Державна зрада: прокуратура передала до суду справу екссудді з Донецька
17:02
В ОВА розповіли про проблеми зі швидкою допомогою в окупованому Сіверськодонецьку
15:45
Паспорт РФ чи депортація: українців зобов'язали залишити територію Росії до 10 вересня чи «узаконити» своє перебування
15:22
У захопленій Горлівці загинула жінка внаслідок обстрілу
12:50
Окупанти засудили жителя Бердянська до 14 років в'язниці
12:14
В окупованій Горлівці через обстріл постраждали двоє людей
усі новини
23:00
Головне за день: Новий раунд переговорів США та Росії. Майже сотня постраждалих у Сумах
22:46
США домагаються розширення перемир'я в Чорному морі — Білий дім
22:32
Українські війська знищили укріплення армії РФ на Краматорському напрямку: у ЗСУ показали відео
21:40
На Луганщині загинули троє російських пропагандистів, ще одного поранено під Суджею
21:19
Російська армія просунулася на двох напрямках у Донецькій області – DeepState
20:57
«Гул від вибухів тут чують майже щохвилини»: у ЗСУ показали, як зараз виглядає прифронтовий Покровськ
20:20
На окупованій Луганщині загинув «військкор» російських «Известий» Олександр Федорчак
20:11
Трамп розповів, на якій стадії переговори Вашингтона та Києва
19:30
На Донбасі засуджено вісьмох українців за службу в окупаційних військах
18:56
Російські війська після паузи відновили атаки під Покровськом: у ЗСУ пояснили, з чим це пов'язано
18:20
ЗСУ уразили систему ППО «Тор» та артилерію російської армії на Лиманському напрямку
17:36
Як отримувати пенсію переселенцям, людям за кордоном та на тимчасово окупованих територіях: нові правила
17:30
Депутата Закарпатської облради затримали за переправлення через кордон київського забудовника Комарницького
17:17
В Донецьку область з Миколаєва не доїхала велика партія наркотиків — кур'єра затримано
17:05
Понад шість годин тривають переговори делегацій США та РФ у Саудівській Аравії
16:49
Ракетний удар по центру Сум: кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей
16:42
За три роки в російському полоні боєць Нацгвардії втратив 40 кілограмів
16:27
«Під час виконання боргу»: підтверджено загибель 18-річного російського солдата на війні проти України
16:13
Президент України не звинувачує Трампа за тимчасове зупинення обміну розвідданими
16:10
План Стармера щодо відправлення миротворців в Україну розкритикували у британській армії — ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Удар по укріпленню ЗС РФ на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Українські війська знищили укріплення армії РФ на Краматорському напрямку: у ЗСУ показали відео
24 березня, 22:32
Російський ЗРК «Тор» на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ уразили систему ППО «Тор» та артилерію російської армії на Лиманському напрямку
24 березня, 18:20
Удар дрона по російській РСЗВ «Град». Фото: кадр із відео На Покровському напрямку знищено російську РСЗВ «Град»
24 березня, 15:53
Наслідки ракетного удару по центру Сум. Фото: кадр із відео Росія завдала ракетного удару по центру Сум: вже відомо про майже 30 поранених, серед них чотири дитини
24 березня, 15:42
Живодер отримав 7,5 років за вбивство собаки. Фото: кадр із відео Киянин отримав 7,5 років за вбивство бездомного собаки
24 березня, 14:03
Момент «прильоту» по окупантах у Торецьку. Фото: кадр із відео Мінометний розрахунок КОРД знищив групу окупантів у Торецьку
24 березня, 13:04

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір