Ракетний удар по центру Сум: кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей

24 березня близько 14:00 армія РФ завдала ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу Сум. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.
Станом на 16:00 відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та навчальний заклад.
Оновлено 17:05. У пресслужбі Сумської міської ради повідомили, що кількість постраждалих зросла до 74 людей.
Оновлено 18:55. У пресслужбі мерії Сум розповіли, що кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей.
Нагадаємо, що раніше було відомо про 28 поранених, серед яких чотири дитини.