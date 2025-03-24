Ракетний удар по центру Сум: кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей

Ракетний удар по центру Сум. Фото: Сумська обласна прокуратура

24 березня близько 14:00 армія РФ завдала ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу Сум. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.



Станом на 16:00 відомо про 65 поранених, серед яких 14 дітей.



Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та навчальний заклад.



Оновлено 17:05. У пресслужбі Сумської міської ради повідомили, що кількість постраждалих зросла до 74 людей.



Оновлено 18:55. У пресслужбі мерії Сум розповіли, що кількість поранених зросла до 88 людей, серед них 17 дітей.

Нагадаємо, що раніше було відомо про 28 поранених, серед яких чотири дитини.